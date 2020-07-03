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У МОЗ опублікували результати Степанова за три місяці роботи на посаді

У МОЗ опублікували результати Степанова за три місяці роботи на посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Попри складні умови медичної системи України, МОЗ досягла прогресу щодо фінансування лікарень та покращення надання відповідних послуг. Про це йдеться у опублікованих результатах трьох місяців роботи голови МОЗ Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства у Telegram-каналі, інформує УНН.

​​"Останніми місяцями у медичній системі України відбулися певні якісні зміни, незважаючи на надто складні умови, в яких вона опинилася через недолугу реформу та епідемію коронавірусу. Так, було фактично відбудовано мережу лабораторно-діагностичних центрів, запроваджено ефективні протоколи лікування хворих на COVІD-19, покращено фінансування лікарень, збільшено зарплати медпрацівникам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до переліку результатів діяльності Степанова на посту очільника МОЗ за три місяці роботи у відомстві відносять наступне:

▪️ запроваджено і регулярно оновлюються протоколи лікування хворих на COVID-19;

▪️ запроваджено 300% надбавки медикам, які лікують хворих на COVID-19;

▪️ запроваджено COVID-пакети для фінансування медзакладів, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію;

▪️ кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшено з 250 до 14 тисяч на добу;

▪️виправлено помилки старої команди МОЗ щодо другого етапу медичної реформи: змінено частину графіків, відбулося дофінансування медичних установ по всій країні, які відчули критичний дефіцит коштів;

▪️ відновлено роботу лабораторних центрів, проведено перекваліфікування фахівців;

▪️ забезпечено лікарні апаратами ШВЛ та засобами індивідуального захисту;

▪️ заплановано підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня (лікарям - на 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом; фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей - у розмірі 50% від мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам - у розмірі 25% від мінімальної зарплати);

▪️ рівень летальності від COVID-19 зменшився з-понад 3% на початку квітня до 2,6% на сьогодні;

▪️ додатково виділено 1,26 млрд грн на екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, з другої спроби Рада призначила Степанова новим міністром охорони здоров'я 30 березня цього року, який замінив на цій посаді Іллю Ємця. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України.

Як повідомлялося раніше в УНН, за рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40%.

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