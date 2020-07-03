В Минздраве опубликовали результаты Степанова за три месяца работы в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Несмотря на сложные условия медицинской системы Украины, Минздрав достиг прогресса в финансировании больниц и в улучшении предоставления соответствующих услуг. Об этом говорится в опубликованных результатах трех месяцев работы главы Минздрава Максима Степанова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, сообщает УНН.
"В последние месяцы в медицинской системе Украины произошли определенные качественные изменения, несмотря на слишком сложные условия, в которых она оказалась из-за неуклюжей реформы и эпидемии коронавируса. Так, было фактически восстановлено сеть лабораторно-диагностических центров, внедрены эффективные протоколы лечения больных COVID-19 улучшено финансирование больниц, увеличены зарплаты медработникам", - говорится в сообщении.
В частности, в перечень результатов деятельности Степанова на посту главы Минздрава за три месяца работы в ведомстве относят следующее:
▪️ введены и регулярно обновляются протоколы лечения больных COVID-19;
▪️ введены 300% надбавки медикам, которые лечат больных COVID-19;
▪️ введены COVID-пакеты для финансирования медучреждений, которые лечат больных коронавирусной инфекцией;
▪️ количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличено с 250 до 14 тысяч за сутки;
▪️виправлены ошибки старой команды Минздрава по второму этапу медицинской реформы: изменена часть графиков, произошло дофинансирование медицинских учреждений по всей стране, которые почувствовали критический дефицит средств;
▪️ возобновлена работа лабораторных центров, проведения переквалификации специалистов;
▪️ обеспечено больницы аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты;
▪️ запланировано повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября (врачам - на 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - в размере 50% от минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам - в размере 25% от минимальной зарплаты);
▪️ уровень летальности от COVID-19 уменьшился из более 3% в начале апреля до 2,6% сегодня;
▪️ дополнительно выделено 1,26 млрд грн на экстренную медицинскую помощь.
Напомним, со второй попытки Рада назначила Степанова новым министром здравоохранения 30 марта этого года, который сменил на этом посту Илью Емца. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, за год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40%.