Правительство согласовало механизм доплат медикам с сентября

"Было принято постановление Кабинета министров, регулирующее именно механизм доплат через Национальную службу здоровья к заработным платам, которые начинаются с сентября месяца. То есть те средства, которые будут выделены и согласованы с 5,9 млрд, вернее 5 млрд 995 млн грн, выделенных Кабинетом министров, согласованные с соответствующим бюджетным комитетом, надо было принять решение о согласовании порядка реализации средств, каким именно способом наши врачи получат эту доплату, и сегодня на заседании правительства было принято это решение", - рассказал Степанов.

По его словам, сразу после публикации этого решения украинские больницы смогут срочно заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства.

Напомним, с 1 сентября медицинским работникам повысят заработные платы, и это только первый шаг.



Как сообщалось, правительство одобрило увеличение зарплат для медиков с 1 сентября.



