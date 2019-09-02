Уряд планує ухвалити рішення щодо ліквідації економічного підрозділу Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні Уряд ухвалить проект закону про ліквідацію економічного підрозділу Національної поліції України. Про це заявив на першому засіданні нового Уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні у нас не так багато рішень, які ми маємо ухвалити — це рішення більш організаційні. Це перше засідання Уряду. Ми приймемо ряд рішень, направлених на те, щоб наші міністри фактично отримали можливість працювати в своїх міністерствах — це перше. Друге — економічне зростання ми одразу підкріпимо першим нашим рішенням в програмі, яка була задекларована Президентом ще під час виборів. Була теза про те, що потрібно зупинити тиск силових структур на бізнес. Сьогодні першим рішенням нашого уряду буде ініціатива, яка... ми зустрічались з паном Аваковим, проговорювали це досить ґрунтовно і сьогодні отримали від МВС проект, відповідно до якого ліквідується економічний підрозділ Нацполіції. Тобто поліція більше не має втручатись в діяльність бізнесу. Це перший крок який зробить новий Уряд”, — заявив Гончаркук.
З його слів, найближчим часом Уряд очікує, що парламент підтримає проект закону про створення спеціального органу, який буде опікуватись питаннями злочинів в економічній сфері.
“Чекаємо симетричних дій від СБУ”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.