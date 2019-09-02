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Уряд планує ухвалити рішення щодо ліквідації економічного підрозділу Нацполіції

Уряд планує ухвалити рішення щодо ліквідації економічного підрозділу Нацполіції

Київ • УНН

 • 9481 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні Уряд ухвалить проект закону про ліквідацію економічного підрозділу Національної поліції України. Про це заявив на першому засіданні нового Уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні у нас не так багато рішень, які ми маємо ухвалити — це рішення більш організаційні. Це перше засідання Уряду. Ми приймемо ряд рішень, направлених на те, щоб наші міністри фактично отримали можливість працювати в своїх міністерствах — це перше. Друге — економічне зростання ми одразу підкріпимо першим нашим рішенням в програмі, яка була задекларована Президентом ще під час виборів. Була теза про те, що потрібно зупинити тиск силових структур на бізнес. Сьогодні першим рішенням нашого уряду буде ініціатива, яка... ми зустрічались з паном Аваковим, проговорювали це досить ґрунтовно і сьогодні отримали від МВС проект, відповідно до якого ліквідується економічний підрозділ Нацполіції. Тобто поліція більше не має втручатись в діяльність бізнесу. Це перший крок який зробить новий Уряд”, — заявив Гончаркук.

З його слів, найближчим часом Уряд очікує, що парламент підтримає проект закону про створення спеціального органу, який буде опікуватись питаннями злочинів в економічній сфері.

“Чекаємо симетричних дій від СБУ”, — додав прем’єр.

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.

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