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Уряд планує об'єднати державні та комунальні підприємства в один холдинг - Гончарук

Уряд планує об'єднати державні та комунальні підприємства в один холдинг - Гончарук

Київ • УНН

 • 17045 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Уряд планує об'єднати державні підприємства і комунальні підприємства в один державний холдинг. Про це повідомив новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час спілкування із журналістами у п’ятницю, передає УНН.

"Ми зараз думаємо над створенням державного холдингу, який повиводив би всі оці державні підприємства і комунальні підприємства з-під міністерств. Щоб у кожного міністра не було цих "китиць", які висять. Це все абсолютно непотрібне. З-під Кабміну це потрібно забрати. Політики взагалі не повинні цим займатися. Це має бути окремий менеджмент. І ми попередньо маємо домовленість з сильною людиною, яка очолить процес створення цього холдингу", - сказав Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук пообіцяв за рік показати ефективність нового уряду

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає можливим побороти контрабанду до кінця цього року.

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