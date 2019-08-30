Гончарук пообіцяв за рік показати ефективність нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Новий Кабінет міністрів України планує за один рік показати свою ефективність. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі із журналістами у п’ятницю, передає УНН.
"Про якийсь жорсткий дедлайн ми не домовлялися, але думаю, що рік - це достатній період часу, щоб зробити висновок, ефективні ми чи ні", - повідомив Гончарук.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.