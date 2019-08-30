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Гончарук пообіцяв за рік показати ефективність нового уряду

Гончарук пообіцяв за рік показати ефективність нового уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Новий Кабінет міністрів України планує за один рік показати свою ефективність. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі із журналістами у п’ятницю, передає УНН.

"Про якийсь жорсткий дедлайн ми не домовлялися, але думаю, що рік - це достатній період часу, щоб зробити висновок, ефективні ми чи ні", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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