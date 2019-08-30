Гончарук пообещал за год показать эффективность нового правительства

"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но думаю, что год - это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет", - сообщил Гончарук.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука.