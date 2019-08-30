Правительство планирует объединить государственные и коммунальные предприятия в один холдинг - Гончарук

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти государственные предприятия и коммунальные предприятия из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих "кистей", которые висят. Это все абсолютно ненужное. Из-под Кабмина это нужно убрать . Политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И мы предварительно имеем договоренность с сильным человеком, который возглавит процесс создания этого холдинга", - сказал Гончарук.

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Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца этого года.