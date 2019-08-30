Гончарук вважає можливим побороти контрабанду до кінця 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає можливим побороти контрабанду до кінця цього року. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у п’ятницю, передає УНН.
"Контрабанда – це також історія, яку ми маємо побороти в цьому році. Є Макс Нефьодов, я йому дуже вірю і я вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна порядна людина. Я дуже сподіваюся на те, що вже в цьому році контрабанда як системне явище піде в минуле. У нас насправді для цього є все", - сказав Гончарук.
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Нагадаємо, Гончарук пообіцяв за рік показати ефективність нового уряду.