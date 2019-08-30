Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года

"Контрабанда - это также история, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефедов, я ему верю и я считаю, что он очень сильный менеджер, честный, порядочный человек. Я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда, как системное явление, уйдет в прошлое. У нас на самом деле для этого есть все", - сказал Гончарук.

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Напомним, Гончарук пообещал за год показать эффективность нового правительства.