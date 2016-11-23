Уряд оновив перелік галузей знань і спеціальностей вищої освіти

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 7872 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 96666 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 107464 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 107223 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 109610 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 117344 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 174386 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75657 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163131 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112905 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
26%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 24730 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 22284 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 21115 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 29835 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 18786 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 11169 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 19423 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 96692 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 174403 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 191103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 4214 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103345 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105317 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49366 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52359 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Уряд оновив перелік галузей знань і спеціальностей вищої освіти

Київ • УНН

 • 12152 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада уряд прийняв постанову відповідно до якої оновлено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Про це УНН повідомили у прес-службі Міносвіти.

Уряд оновив перелік галузей знань і спеціальностей вищої освіти

Відповідно до ухваленої урядом постанови, в України з'явиться одна нова галузь знань та сім спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

“Галузь знань „29 Міжнародні відносини“ доповнить перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, — йдеться в повідомленні.

“До галузі знань Міжнародні відносини увійшли три спеціальності: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право. Найменування галузі знань „Освіта“ викладається в новій редакції „Освіта/Педагогіка“. Це вкрай важлива постанова, вона — результат довгих перемовин та консультацій як з освітянським та експертним середовищем, так і з роботодавцями”, — зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У відомстві зазначили, що постанову доповнили також нормою, відповідно до якої усі, хто здобув вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “262 Правоохоронна діяльність” та “293 Міжнародне право” на бакалаврському і магістерському рівні вищої освіти мають право обіймати посади або займатися діяльністю, що передбачають наявність вищої юридичної освіти.

При цьому, до переліку додали сім нових спеціальностей, серед яких “106 Географія”, “126 Інформаційні системи та технології”, “187 Деревообробні та меблеві технології”, “194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, “228 Промислова фармація”, “229 Громадське здоров’я”, “256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”.
Також у відомстві зазначили, що у 2015 році було здійснено перехід до укрупненого переліку галузей знань і спеціальностей, що відповідає світовій практиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77