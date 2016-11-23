Уряд оновив перелік галузей знань і спеціальностей вищої освіти

Відповідно до ухваленої урядом постанови, в України з'явиться одна нова галузь знань та сім спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

“Галузь знань „29 Міжнародні відносини“ доповнить перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, — йдеться в повідомленні.

“До галузі знань Міжнародні відносини увійшли три спеціальності: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право. Найменування галузі знань „Освіта“ викладається в новій редакції „Освіта/Педагогіка“. Це вкрай важлива постанова, вона — результат довгих перемовин та консультацій як з освітянським та експертним середовищем, так і з роботодавцями”, — зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У відомстві зазначили, що постанову доповнили також нормою, відповідно до якої усі, хто здобув вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “262 Правоохоронна діяльність” та “293 Міжнародне право” на бакалаврському і магістерському рівні вищої освіти мають право обіймати посади або займатися діяльністю, що передбачають наявність вищої юридичної освіти.

При цьому, до переліку додали сім нових спеціальностей, серед яких “106 Географія”, “126 Інформаційні системи та технології”, “187 Деревообробні та меблеві технології”, “194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, “228 Промислова фармація”, “229 Громадське здоров’я”, “256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”.

Також у відомстві зазначили, що у 2015 році було здійснено перехід до укрупненого переліку галузей знань і спеціальностей, що відповідає світовій практиці.