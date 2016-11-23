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Правительство обновило перечень отраслей знаний и специальностей высшего образования

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября правительство приняло постановление согласно которому обновлен перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобразования.

Правительство обновило перечень отраслей знаний и специальностей высшего образования

Согласно принятому правительством постановлению, в Украине появится одна новая отрасль знаний и семь специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.

"Отрасль знаний "29 Международные отношения" дополнит перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования", - говорится в сообщении.

"В отрасль знаний Международные отношения вошли три специальности: Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, Международные экономические отношения, Международное право. Наименование отрасли знаний "Образование" излагается в новой редакции "Образование/Педагогика". Это крайне важное постановление, оно - результат долгих переговоров и консультаций как с педагогической и экспертной средой, так и с работодателями", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В ведомстве отметили, что постановление дополнили также нормой, согласно которой все, кто получил высшее образование по специальностям "081 Право", "262 Правоохранительная деятельность" и "293 Международное право" на бакалаврском и магистерском уровне высшего образования имеют право занимать должности или заниматься деятельностью, которая предусматривает наличие высшего юридического образования.

При этом, в перечень добавили семь новых специальностей, среди которых "106 География", "126 Информационные системы и технологии", "187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии", "194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии", "228 Промышленная фармация" , "229 Общественное здоровье", "256 Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)".

Также в ведомстве отметили, что в 2015 году был осуществлен переход к укрупненному перечню отраслей знаний и специальностей, который соответствует мировой практике.

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