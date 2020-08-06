Уряд Німеччини повідомив ЗМІ РФ, що "прийняв до уваги" лист від американських сенаторів щодо "Північного потоку-2"

“Федеральний уряд приймає до уваги лист сенаторів США компанії Faehrhafen Sassnitz GmbH. Уряд завжди ясно давав зрозуміти, що він відкидає односторонні, спрямовані проти німецьких і європейських компаній екстериторіальні санкції, такі, які були введені з боку США”, — відзначили в кабміні ФРН.

Раніше, газета Handelsblatt в четвер повідомила, що в листі, датованому 5 серпня, сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили керівництву оператора Мукрану значними наслідками, якщо компанія негайно не припинить використовувати порт в якості логістичної бази для Nord Stream 2. Саме там пришвартовано судно-трубоукладач “Академік Черський”, яке називалося можливим добудовників “Північного потоку-2”, і зберігаються труби для “Північного потоку-2”.