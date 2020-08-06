Уряд Німеччини повідомив ЗМІ РФ, що "прийняв до уваги" лист від американських сенаторів щодо "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уряд ФРН взяв до відома послання сенаторів США оператору порту Мукран, де зберігаються труби для завершення трубопроводу “Північний потік-2”. Берлін відкидає односторонні американські санкції проти європейських і німецьких компаній, що беруть участь в проекті. Про це заявив у четвер ТАСС представник кабміну ФРН, передає УНН.
“Федеральний уряд приймає до уваги лист сенаторів США компанії Faehrhafen Sassnitz GmbH. Уряд завжди ясно давав зрозуміти, що він відкидає односторонні, спрямовані проти німецьких і європейських компаній екстериторіальні санкції, такі, які були введені з боку США”, — відзначили в кабміні ФРН.
Раніше, газета Handelsblatt в четвер повідомила, що в листі, датованому 5 серпня, сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили керівництву оператора Мукрану значними наслідками, якщо компанія негайно не припинить використовувати порт в якості логістичної бази для Nord Stream 2. Саме там пришвартовано судно-трубоукладач “Академік Черський”, яке називалося можливим добудовників “Північного потоку-2”, і зберігаються труби для “Північного потоку-2”.