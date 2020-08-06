Правительство Германии сообщило СМИ РФ, что "приняло во внимание" письмо от американских сенаторов по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство ФРГ приняло к сведению послание сенаторов США оператору порта Мукран, где хранятся трубы для завершения трубопровода “Северный поток-2”. Берлин отвергает односторонние американские санкции против европейских и германских компаний, участвующих в проекте. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель кабмина ФРГ, передает УНН.
“Федеральное правительство принимает к сведение письмо сенаторов США компании Faehrhafen Sassnitz GmbH. Правительство всегда ясно давало понять, что оно отвергает односторонние, направленные против германских и европейских компаний экстерриториальные санкции, такие, которые были введены со стороны США”, — отметили в кабмине ФРГ.
Ранее, газета Handelsblatt в четверг сообщила, что в письме, датированном 5 августа, сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству оператора Мукрана значительными последствиями, если компания немедленно не прекратит использовать порт в качестве логистической базы для Nord Stream 2. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик “Академик Черский”, которое называлось возможным достройщиком “Северного потока-2”, и хранятся трубы для “Северного потока-2”.