Уряд ліквідує неефективні митниці - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України ліквідує неефективні митниці. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер під час щорічної інвестиційної конференції, передає кореспондент УНН.
"Ми подолаємо корупцію на всіх митницях нашої країни. Ми забезпечимо реформування митниці. Ми ліквідуємо неефективні митниці", - наголосив він.
За його словами, будуть створені умови для якісної конкуренції.
Він підкреслив, що "сірий" імпорт, який міг би завестися в Україну за заниженими параметрами, він знищує не тільки надходження до бюджету, а й – конкурентне поле нашої країни, яка виробляє аналогічну продукцію.
Нагадаємо, В.Гройсман повідомив, що надходження до митниці у 2016 році збільшилися на 18 млрд грн.