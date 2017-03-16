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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство ликвидирует неэффективные таможни - В.Гройсман

Правительство ликвидирует неэффективные таможни - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 24598 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины ликвидирует неэффективные таможни. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг во время ежегодной инвестиционной конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы преодолеем коррупцию на всех таможнях нашей страны. Мы обеспечим реформирования таможни. Мы ликвидируем неэффективные таможни", - подчеркнул он.

По его словам, будут созданы условия для качественной конкуренции.

Он подчеркнул, что "серый" импорт, который мог быть завезен в Украину по заниженным параметрам, он уничтожает не только поступления в бюджет, но и - конкурентное поле в нашей стране, которая производит аналогичную продукцию.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что поступления от таможни в 2016 году увеличились на 18 млрд грн .

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