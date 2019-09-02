Уряд дозволив міністрам отримати в управління міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Уряді прийняли документ, який дозволяє міністрам з нового Кабміну отримати в управління існуючі міністерства. Про це на брифінгу після засідання Уряду сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми прийняли документ, який дозволяє міністрам з нового уряду отримати в управління існуючі міністерства, всі питання повноважень, функцій і такого іншого. Крім того, ми домовились з урядовцями про те, що ми максимально швидко переходимо в цифру, тобто ми намагаємось відмовитись від паперового обміну документами між органами влади. Президент обіцяв державу у смартфоні — ми починаємо її будувати максимально швидко. Сподіваємось, що до 1 жовтня нам вдасться повністю відмовитись від паперових документів в обміні між органами державної влади”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Зеленський доручив створити умови для проведення е-виборів до 1 грудня.