Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Уряд Австралії продовжує дію штрафних мит на товари, імпортованих з росії та білорусі, ще на два роки, до жовтня 2025 року. Про це пише УНН з посиланням на заяву голови МЗС Австралії Пенні Вонг.
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МЗС зазначає, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб стягнути з росії цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність рф фінансувати її незаконну та жорстоку війну в Україні.
Додаткове 35-відсоткове мито на російський імпорт вперше було запроваджено в квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоносіїв це мало значний вплив на торгівлю між нашими країнами.
Імпорт з росії впав більш ніж на 95 відсотків у другій половині минулого року порівняно з тим же періодом 2021 року.
Австралія також закликала росію негайно вивести свої війська з території України, а білорусь – припинити підтримувати дії рф.
“Австралія знову заявляє про нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу”, - йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила про підтримку заклику президента Володимира Зеленського щодо обмеження права вето Росії у Раді безпеки ООН.