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Уряд затвердив нові форми повісток до ТЦК

Київ • УНН

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Кабмін ухвалив постанову про нові форми повісток до ТЦК. Вони можуть бути на бланку з гербовою печаткою або формуватися електронно з QR-кодом та унікальним ідентифікатором.

Уряд затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.  Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 р. № 951, передає УНН

Деталі 

Згідно з постановою, керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних  керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. 

Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду). 

 Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників  може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією. 

Крім того, повістки, сформовані за допомогою ЄДРПВР можуть: 

  • централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; 
  • друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді. 

"У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних.", - йдеться у постанові.

У Резерв+ можна перевірити повістку від ТЦК на легітимність - Міноборони20.08.24, 12:40 • 16627 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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