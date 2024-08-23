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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило новые формы повесток в ТЦК

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 08:26  •  20628 просмотра

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Кабмин принял постановление о новых формах повесток в ТЦК. Они могут быть на бланке с гербовой печатью или формироваться электронно с QR-кодом и уникальным идентификатором.

Правительство утвердило изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Повестки теперь могут быть на бланке с гербовой печатью или формироваться Единым государственным реестром призывников и содержать уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.  Об этом говорится в принятом постановлении от 16 августа 2024 г. № 951, передает УНН

Детали 

Согласно постановлению, руководитель ТЦК в случае оформления повестки на бланке удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.

В случае формирования повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных  руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования. 

Каждая повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода). 

 Повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников  может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией. 

Кроме того, повестки, сформированные с помощью ЕГРПВР могут: 

  • централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; 
  • печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде. 

"В случае если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, повестка может направляться на адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных.", - говорится в постановлении.

У Резерв+ можна перевірити повістку від ТЦК на легітимність - Міноборони20 августа 2024, 09:40 • 16202 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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