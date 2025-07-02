Уряд провів кадрові зміни: торкнулося чотирьох держорганів
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України звільнив низку посадовців, включаючи голову Державного агентства України з управління зоною відчуження. Призначено нових керівників, зокрема Миколу Кравчука головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Уряд сьогодні провів кадрові призначення у Держагентстві з управління зоною відчуження, Держслужбі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, Держагентстві з управління резервами, Нацфонді досліджень, повідомив у середу представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Мельничука, звільнено:
- Григорія Іщенка з посади голови ДАЗВ;
- Миколу Кравчука з посади першого заступника голови Адміністрації судноплавства;
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Призначено:
- Миколу Кравчука головою Адміністрації судноплавства;
- Наталію Кічук заступником голови Держрезерву;
- Ольгу Полоцьку виконавчим директором Нацфонду досліджень.
Тимчасово покладено виконання обов’язків:
- голови Держрезерву на Наталію Кічук;
- голови ДАЗВ на Володимира Фещенка.
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