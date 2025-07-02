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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Уряд провів кадрові зміни: торкнулося чотирьох держорганів

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Кабінет Міністрів України звільнив низку посадовців, включаючи голову Державного агентства України з управління зоною відчуження. Призначено нових керівників, зокрема Миколу Кравчука головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Уряд провів кадрові зміни: торкнулося чотирьох держорганів

Уряд сьогодні провів кадрові призначення у Держагентстві з управління зоною відчуження, Держслужбі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, Держагентстві з управління резервами, Нацфонді досліджень, повідомив у середу представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Мельничука, звільнено:

  • Григорія Іщенка з посади голови ДАЗВ;
    • Миколу Кравчука з посади першого заступника голови Адміністрації судноплавства;

      Уряд звільнив мовного омбудсмена Креміня02.07.25, 13:58 • 763 перегляди

      Призначено:

      • Миколу Кравчука головою Адміністрації судноплавства;
        • Наталію Кічук заступником голови Держрезерву;
          • Ольгу Полоцьку виконавчим директором Нацфонду досліджень.

            Тимчасово покладено виконання обов’язків:

            • голови Держрезерву на Наталію Кічук;
              • голови ДАЗВ на Володимира Фещенка.

                Кадрові рішення уряду: хто отримав, а хто втратив посаду25.06.25, 15:27 • 3287 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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