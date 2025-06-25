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Кадрові рішення уряду: хто отримав, а хто втратив посаду

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, призначивши Тараса Лозинського першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму, а Володимира Фещенка - першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також звільнено Дмитра Грищака та погоджено призначення у Запорізькій та Херсонській ОДА.

Кадрові рішення уряду: хто отримав, а хто втратив посаду

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

За словами Мельничука, Тараса Лозинського призначено першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму України.

Також Володимир Фещенко став першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Окрім цього, уряд ухвалив рішення про звільнення Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Крім призначень у центральних органах виконавчої влади, Кабмін погодив кандидатури на керівні посади в обласних адміністраціях.

Людмилу Бухаріну погоджено на посаду заступниці голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Також погоджено призначення Олександра Толоконнікова заступником голови Херсонської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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