Кадрові рішення уряду: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, призначивши Тараса Лозинського першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму, а Володимира Фещенка - першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також звільнено Дмитра Грищака та погоджено призначення у Запорізькій та Херсонській ОДА.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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За словами Мельничука, Тараса Лозинського призначено першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму України.
Також Володимир Фещенко став першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Окрім цього, уряд ухвалив рішення про звільнення Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Крім призначень у центральних органах виконавчої влади, Кабмін погодив кандидатури на керівні посади в обласних адміністраціях.
Людмилу Бухаріну погоджено на посаду заступниці голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Також погоджено призначення Олександра Толоконнікова заступником голови Херсонської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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