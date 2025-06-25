Кадровые решения правительства: кто получил, а кто потерял должность

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений относительно центральных органов исполнительной власти и областных государственных администраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

По словам Мельничука, Тарас Лозинский назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства развития туризма Украины.

Также Владимир Фещенко стал первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кроме этого, правительство приняло решение об увольнении Дмитрия Грищака с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кроме назначений в центральных органах исполнительной власти, Кабмин согласовал кандидатуры на руководящие должности в областных администрациях.

Людмила Бухарина согласована на должность заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации.

Также согласовано назначение Александра Толоконникова заместителем председателя Херсонской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В налоговой службе появился временный руководитель после назначения Кравченко Генпрокурором