В налоговой службе появился временный руководитель после назначения Кравченко Генпрокурором
Киев • УНН
Леся Карнаух, первая заместитель главы, временно возглавила Государственную налоговую службу после назначения Руслана Кравченко Генеральным прокурором. Кравченко приступил к работе Генпрокурором 23 июня после назначения Президентом 21 июня и поддержки ВР 17 июня.
Правительство временно назначило исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух, первого заместителя главы ведомства, после того как Руслан Кравченко, возглавлявший ведомство, был назначен Генеральным прокурором. Соответствующее распоряжение № 593-р от 18 июня размещено на сайте правительства, пишет УНН.
Возложить временно... исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на первого заместителя главы указанной Службы Карнаух Лесю Аркадиевну
Как сообщается, это решение будет действовать "до назначения в установленном порядке главы Государственной налоговой службы Украины".
Дополнение
23 июня Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к работе на новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также очертил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором 21 июня.
Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня.
Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.
Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.