У податковій службі з'явився тимчасовий керівник після призначення Кравченка Генпрокурором

Уряд тимчасово призначив виконувачем обов'язків голови Державної податкової служби Лесю Карнаух, першого заступника голови відомства, після того, як Руслана Кравченка, який очолював відомство, призначили Генеральним прокурором, відповідне розпорядження № 593-р від 18 червня розміщено на сайті уряду, пише УНН.

Покласти тимчасово... виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на першого заступника голови зазначеної Служби Карнаух Лесю Аркадіївну - ідеться у розпорядженні.

Як повідомляється, це рішення діятиме "до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України".

Доповнення

23 червня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором 21 червня.

Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора 17 червня.

Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього - начальником Київської обласної військової адміністрації.

Посада Генпрокурора залишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.