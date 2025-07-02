Правительство провело кадровые изменения: затронуло четыре госоргана
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины уволил ряд должностных лиц, включая главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Назначены новые руководители, в частности Николай Кравчук главой Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Правительство сегодня провело кадровые назначения в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, Госслужбе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Госагентстве по управлению резервами, Нацфонде исследований, сообщил в среду представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Мельничука, уволены:
- Григорий Ищенко с должности главы ГАЗО;
- Николай Кравчук с должности первого заместителя главы Администрации судоходства;
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Назначены:
- Николай Кравчук главой Администрации судоходства;
- Наталья Кичук заместителем главы Госрезерва;
- Ольга Полоцкая исполнительным директором Нацфонда исследований.
Временно возложено исполнение обязанностей:
- главы Госрезерва на Наталью Кичук;
- главы ГАЗО на Владимира Фещенко.
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