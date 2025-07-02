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Правительство провело кадровые изменения: затронуло четыре госоргана

Киев • УНН

 • 365 просмотра

Кабинет Министров Украины уволил ряд должностных лиц, включая главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Назначены новые руководители, в частности Николай Кравчук главой Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Правительство провело кадровые изменения: затронуло четыре госоргана

Правительство сегодня провело кадровые назначения в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, Госслужбе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Госагентстве по управлению резервами, Нацфонде исследований, сообщил в среду представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, уволены:

  • Григорий Ищенко с должности главы ГАЗО;
    • Николай Кравчук с должности первого заместителя главы Администрации судоходства;

      Правительство уволило языкового омбудсмена Креминя02.07.25, 13:58 • 666 просмотров

      Назначены:

      • Николай Кравчук главой Администрации судоходства;
        • Наталья Кичук заместителем главы Госрезерва;
          • Ольга Полоцкая исполнительным директором Нацфонда исследований.

            Временно возложено исполнение обязанностей:

            • главы Госрезерва на Наталью Кичук;
              • главы ГАЗО на Владимира Фещенко.

                Кадровые решения правительства: кто получил, а кто потерял должность25.06.25, 15:27 • 3287 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                политика
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                Brent Oil
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