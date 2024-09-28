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Ураган "Хелен" забрав життя 35 людей у США

Ураган "Хелен" забрав життя 35 людей у США

Київ • УНН

 • 19433 перегляди

Ураган "Хелен" спричинив загибель щонайменше 35 людей у чотирьох штатах США. Понад 4 мільйони будинків залишаються без електрики, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Ураган "Хелен" спричинив загибель щонайменше 35 людей у США. Про це повідомляють AP, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, жертви були зафіксовані в чотирьох штатах країни.

Станом на ранок п’ятниці понад чотири мільйони будинків і підприємств у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні залишаються без електропостачання. Рятувальники працюють над відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків стихії.

Нагадаємо

"Хелен", який досяг категорії 4, обрушився на узбережжя Флориди в четвер увечері з максимальними поривами вітру до 225 км/год. Після виходу на материк сила урагану ослабла, але він залишив за собою значні руйнування.

Ураган Хелен категорії 4 вдарив по Флориді з вітрами до 225 км/год27.09.24, 07:58 • 17596 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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