Ураган «Хелен» унес жизни 35 человек в США
Киев • УНН
Ураган «Хелен» вызвал гибель по меньшей мере 35 человек в четырех штатах США. Более 4 миллионов домов остаются без электричества, спасатели работают над ликвидацией последствий стихии.
Ураган "Хелен" вызвал гибель по меньшей мере 35 человек в США. Об этом сообщают AP, передает УНН.
Детали
Согласно информации, жертвы были зафиксированы в четырех штатах страны.
По состоянию на утро пятницы более четырех миллионов домов и предприятий во Флориде, Джорджии и Южной Каролине остаются без электроснабжения. Спасатели работают над восстановлением инфраструктуры и ликвидацией последствий стихии.
Напомним
"Хелен", достигший категории 4, обрушился на побережье Флориды в четверг вечером с максимальными порывами ветра до 225 км/ч. После выхода на материк сила урагана ослабла, но он оставил за собой значительные разрушения.
Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч27 сентября 2024, 04:58 • 15236 просмотров