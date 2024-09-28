Ураган «Хелен» унес жизни 35 человек в США

Ураган "Хелен" вызвал гибель по меньшей мере 35 человек в США. Об этом сообщают AP, передает УНН.

Детали

Согласно информации, жертвы были зафиксированы в четырех штатах страны.

По состоянию на утро пятницы более четырех миллионов домов и предприятий во Флориде, Джорджии и Южной Каролине остаются без электроснабжения. Спасатели работают над восстановлением инфраструктуры и ликвидацией последствий стихии.

Напомним

"Хелен", достигший категории 4, обрушился на побережье Флориды в четверг вечером с максимальными порывами ветра до 225 км/ч. После выхода на материк сила урагана ослабла, но он оставил за собой значительные разрушения.

Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч