Упродовж восьмої сесії парламент прийняв 46 законів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Упродовж 8 сесії Верховною Радою України народні депутати прийняли 46 законів. В середньому за них голосували 245 депутатів. Про це свідчать дані КВУ щодо аналізу результатів голосувань Ради, проведених за час роботи восьмої сесії ВерховноЇ Ради, повідомляє УНН.
Упродовж лютого-липня 2018 р. в середньому за прийняті закони голосували 78% народних депутатів Народного Фронту, 72% — Радикальної партії Олега Ляшка та 70% — Блоку Петра Порошенка.
Також прийняті закони підтримували 67% депутатів “Самопомочі”. Значно менше голосів “за” віддавали позафракційні депутати (46%) та депутати ВО “Батьківщина” (43%). Найменше підтримували прийняті закони депутати “Відродження” (30%), “Волі народу” (28%) та “Опозиційного блоку” (21%). Депутати Опоблоку не віддали жодного голосу за 25 законів.
Всього за час роботи восьмої сесії було прийнято 46 законів (не враховуючи законів щодо ратифікацій). В середньому за них голосували 245 народних депутатів.
Нагадаємо, 79 народних депутатів майже не голосували в червні, пропустивши 90% голосувань, із них 12 — не проголосували жодного разу за місяць.