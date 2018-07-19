В течение восьмой сессии парламент принял 46 законов

В течение февраля-июля 2018 в среднем за принятые законы голосовали 78% народных депутатов Народного Фронта, 72% - Радикальной партии Олега Ляшко и 70% - Блока Петра Порошенко.

Также приняты законы поддерживали 67% депутатов "Самопомощи". Значительно меньше голосов "за" отдавали внефракционных депутаты (46%) и депутаты ВО "Батькивщина" (43%). Меньше поддерживали приняты законы депутаты "Возрождение" (30%), "Воля народа" (28%) и "Оппозиционного блока" (21%). Депутаты Опоблока не отдали ни одного голоса за 25 законов.

Всего за время работы восьмой сессии было принято 46 законов (не считая законов о ратификаций). В среднем за них голосовали 245 народных депутатов.

Напомним, 79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований, из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц.