Уповноважений з прав людини в РФ завтра планує прибути до Києва

"Відповідно до домовленостей між президентом Російської Федерації В. В. Путіним і Президентом України П. А. Порошенко, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Т. Н. Москалькова 26 червня ц.р. планує відвідати засудженого М. Є. Одінцова, що міститься в СІЗО м.Києва, що входить до складу списків, вироблених і переданих один одному Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Т. Н. Москалькової і Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Л. Л. Денисової", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, процес відвідування омбудсменами РФ і України затриманих в двох країнах затягується через неузгодженість дій і висування нових умов. Таку думку висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.