Уповноважений з прав людини в РФ завтра планує прибути до Києва

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 26 червня планує відвідати утримуваного в СІЗО Києва засудженого російського військовослужбовця Максима Одінцова, а також членів екіпажу судна "Норд", яке було затримано в Азовському морі в березні цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайті російського омбудсмена.

"Відповідно до домовленостей між президентом Російської Федерації В. В. Путіним і Президентом України П. А. Порошенко, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Т. Н. Москалькова 26 червня ц.р. планує відвідати засудженого М. Є. Одінцова, що міститься в СІЗО м.Києва, що входить до складу списків, вироблених і переданих один одному Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Т. Н. Москалькової і Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Л. Л. Денисової", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, процес відвідування омбудсменами РФ і України затриманих в двох країнах затягується через неузгодженість дій і висування нових умов. Таку думку висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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