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Уполномоченный по правам человека в РФ завтра планирует прибыть в Киев

Киев  •  УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня планирует посетить содержащегося в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также членов экипажа судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте российского омбудсмена.

"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, процесс посещения омбудсменами РФ и Украины задержанных в двух странах затягивается из-за несогласованности действий и выдвижение новых условий. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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