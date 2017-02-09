УПЛ затвердила дати проведення 19-го туру чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17, передає УНН з посиланням на УПЛ.
19-й тур Ліги Парі-Матч стартує 25 лютого матчем "Зоря" - "Динамо" о 14.00.
25 лютого (субота):
Олімпік - Сталь 14:00;
Олександрія - Волинь 17:00;
26 лютого (неділя):
Зірка - Дніпро 14:00;
Чорноморець - Карпати 14:00;
Шахтар - Ворскла 17:00.
Як повідомляв УНН, ФК "Дніпро" позбавили шести очок у турнірній таблиці УПЛ.