УПЛ утвердила даты проведения 19-го тура чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура Лиги Пари-Матч в сезоне 2016/17, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
19-й тур Лиги Пари-Матч стартует 25 февраля матчем "Заря" - "Динамо" в 14.00.
25 февраля (суббота):
Олимпик - Сталь 14:00;
Александрия - Волынь 17:00;
26 февраля (воскресенье):
Звезда - Днепр 14:00;
Черноморец - Карпаты 14:00;
Шахтер - Ворскла 17:00.
Как сообщал УНН, ФК "Днепр" лишили шести очков в турнирной таблице УПЛ .