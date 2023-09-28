Уночі рф знову атакувала Одещину, постраждалих та руйнувань немає - Кіпер

Цитата

«Наші сили ППО відпрацювали на відмінно», - написав він.

Кіпер додав, що було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих «шахедів».

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів".