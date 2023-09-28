Уночі рф знову атакувала Одещину, постраждалих та руйнувань немає - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Уночі російські терористи знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Жодних влучань та руйнувань. Постраждалих немає. Про це к своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Наші сили ППО відпрацювали на відмінно», - написав він.
Кіпер додав, що було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих «шахедів».
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів".