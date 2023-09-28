Ночью рф снова атаковала Одесскую область, пострадавших и разрушений нет - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Наши силы ПВО отработали на отлично», - написал он.
Кипер добавил, что было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых «шахедов».
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 44 вражеских "шахедов".