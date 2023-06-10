Уночі над Дніпропетровщиною збили два БПЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Під час нічної ворожої атаки дронів на Україну в Дніпропетровській області було ліквідовано два безпілотники. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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“Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники. Втім військові з ПвК "Схід" перетворили їх на купу металобрухту. Обидва "Шахеди" збили”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Під час нічної ворожої атаки уламки збитого БПЛА потрапили у будинок в Одесі. Також поряд з будинком утворилась вирва.