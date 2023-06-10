Ночью над Днепропетровской областью сбили два БПЛА - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во время ночной вражеской атаки дронов на Украину в Днепропетровской области были ликвидированы два беспилотника. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Ночью враг направил на Днепропетровщину два беспилотника. Впрочем военные из ПвК "Восток" превратили их в груду металлолома. Оба "Шахеды" сбили”, - говорится в сообщении.
Напомним
Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.