Ночью над Днепропетровской областью сбили два БПЛА - ОВА

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“Ночью враг направил на Днепропетровщину два беспилотника. Впрочем военные из ПвК "Восток" превратили их в груду металлолома. Оба "Шахеды" сбили”, - говорится в сообщении.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.