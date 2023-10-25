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Уночі армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС, в області є проблеми зі світлом - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Хмельниччини у ніч на середу є пошкодження в будівлях поблизу АЕС. До енергосистеми під'єднали два теплових енергоблоки. Електроенергії українських електростанцій достатньо для забезпечення потреб. Про це у середу повідомили в Міненерго, інформує УНН.

Уночі армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС, в області є проблеми зі світлом - Міненерго

Наслідки обстрілів

«Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах», - заявили в Міненерго.

Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження, вказали в Міненерго.

Генерація

Відремонтовано та підключено до ОЕС два теплових енергоблоки, які вчора виводили в аварійний ремонт. Також учора виводилися в аварійний ремонт три блоки ТЕС. До кінця дня ремонти було завершено, вказали у відомстві.

Також у Міненерго запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Стан мереж

Учора відключалася ПЛ 750 кВ оператора системи передачі «Укренерго» у Вінницькій області. Споживачі не знеструмлювалися.

Знеструмлення

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській області, також є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Київській областях.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Хмельницькій області 6,6 тис. споживачів, у Львівській – 11,1 тисячі.

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 9 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях..

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 166 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 3 271 МВт*год.

Доповнення

У Славутській громаді на Хмельниччині 22 заклади освіти зазнали пошкоджень через нічну атаку з боку рф. У медазакладах, наразі перебувають 20 постраждалих із різними ступенями ушкоджень. Є — важкі випадки.

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