Уночі армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС, в області є проблеми зі світлом - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Хмельниччини у ніч на середу є пошкодження в будівлях поблизу АЕС. До енергосистеми під'єднали два теплових енергоблоки. Електроенергії українських електростанцій достатньо для забезпечення потреб. Про це у середу повідомили в Міненерго, інформує УНН.
Наслідки обстрілів
«Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах», - заявили в Міненерго.
Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження, вказали в Міненерго.
Генерація
Відремонтовано та підключено до ОЕС два теплових енергоблоки, які вчора виводили в аварійний ремонт. Також учора виводилися в аварійний ремонт три блоки ТЕС. До кінця дня ремонти було завершено, вказали у відомстві.
Також у Міненерго запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Стан мереж
Учора відключалася ПЛ 750 кВ оператора системи передачі «Укренерго» у Вінницькій області. Споживачі не знеструмлювалися.
Знеструмлення
Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській області, також є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Київській областях.
Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Хмельницькій області 6,6 тис. споживачів, у Львівській – 11,1 тисячі.
Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 9 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях..
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 166 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 3 271 МВт*год.
Доповнення
У Славутській громаді на Хмельниччині 22 заклади освіти зазнали пошкоджень через нічну атаку з боку рф. У медазакладах, наразі перебувають 20 постраждалих із різними ступенями ушкоджень. Є — важкі випадки.