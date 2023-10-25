Уночі армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС, в області є проблеми зі світлом - Міненерго

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Хмельниччини у ніч на середу є пошкодження в будівлях поблизу АЕС. До енергосистеми під'єднали два теплових енергоблоки. Електроенергії українських електростанцій достатньо для забезпечення потреб. Про це у середу повідомили в Міненерго, інформує УНН.