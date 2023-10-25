Ночью армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС, в области есть проблемы со светом - Минэнерго

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 8820 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 15505 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 27696 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 109294 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 62105 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 82251 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 232758 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76953 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125604 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168175 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.7м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 106003 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 101106 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 155773 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 75046 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 27887 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 109176 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 155780 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 232673 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 279426 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 330395 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 11560 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 27900 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 75056 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59358 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 57608 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Ночью армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС, в области есть проблемы со светом - Минэнерго

Киев • УНН

 • 111603 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате вражеского обстрела Хмельницкой области в ночь на среду есть повреждения в зданиях вблизи АЭС. К энергосистеме подключили два тепловых энергоблока. Электроэнергии украинских электростанций достаточно для обеспечения потребностей. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, информирует УНН.

Ночью армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС, в области есть проблемы со светом - Минэнерго

Последствия обстрелов

«Ночью враг нанес удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах», - заявили в Минэнерго.

Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области. Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения, указали в Минэнерго.

Генерация

Отремонтированы и подключены к ОЭС два тепловых энергоблока, которые вчера выводили в аварийный ремонт. Также вчера выводились в аварийный ремонт три блока ТЭС. К концу дня ремонты были завершены, указали в ведомстве.

Также в Минэнерго заверили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Состояние сетей

Вчера отключалась ВЛ 750 кВ оператора системы передачи «Укрэнерго» в Винницкой области. Потребители не обесточивались.

Обесточивание

Вследствие технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Кировоградской области, также обесточены потребители в Черниговской и Киевской областях.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены в Хмельницкой области 6,6 тыс. потребителей, во Львовской – 11,1 тысячи.

Из-за обстрелов в Донецкой области обесточены 9 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 166 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 3 271 МВт*ч.

Дополнение

В Славутской громаде на Хмельнитчине 22 учебных заведения были повреждены из-за ночной атаки со стороны рф. В медучреждениях, сейчас находятся 20 пострадавших с различными степенями повреждений. Есть — тяжелые случаи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81