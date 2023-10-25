Ночью армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС, в области есть проблемы со светом - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате вражеского обстрела Хмельницкой области в ночь на среду есть повреждения в зданиях вблизи АЭС. К энергосистеме подключили два тепловых энергоблока. Электроэнергии украинских электростанций достаточно для обеспечения потребностей. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, информирует УНН.
Последствия обстрелов
«Ночью враг нанес удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах», - заявили в Минэнерго.
Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области. Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения, указали в Минэнерго.
Генерация
Отремонтированы и подключены к ОЭС два тепловых энергоблока, которые вчера выводили в аварийный ремонт. Также вчера выводились в аварийный ремонт три блока ТЭС. К концу дня ремонты были завершены, указали в ведомстве.
Также в Минэнерго заверили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
Состояние сетей
Вчера отключалась ВЛ 750 кВ оператора системы передачи «Укрэнерго» в Винницкой области. Потребители не обесточивались.
Обесточивание
Вследствие технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Кировоградской области, также обесточены потребители в Черниговской и Киевской областях.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены в Хмельницкой области 6,6 тыс. потребителей, во Львовской – 11,1 тысячи.
Из-за обстрелов в Донецкой области обесточены 9 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 166 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 3 271 МВт*ч.
Дополнение
В Славутской громаде на Хмельнитчине 22 учебных заведения были повреждены из-за ночной атаки со стороны рф. В медучреждениях, сейчас находятся 20 пострадавших с различными степенями повреждений. Есть — тяжелые случаи.