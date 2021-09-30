Унікальний захід в Україні: за круглим столом обговорили стан та перспективи розвитку бджільництва

За даними аналітиків UBTA, ринок ЄС є найбільшим у світі за масштабом торгівлі продуктами бджільництва. Лише меду торік імпортували туди на понад 1 млрд дол. І українське бджільництво на 80% залежить від цього ринку: обсяги нашого “медового” експорту до ЄС торік у 9 разів перевищили встановлені квоти на пільгове постачання такої продукції.

“І це — привід для перегляду. Завдання для нашого уряду — домовитися про те, щоб наступного року українські пасічники отримали значне збільшення квот”, — прокоментувала аграрний експерт UBTA Анастасія Данилюк.

Народний депутат Дмитро Соломчук розповів, що сфера бджільництва понад 20 років не обговорювалася у Верховній Раді. За останні декілька років депутати вже встигли напрацювати чимало законопроектів, зокрема, про використання пестицидів та агрохімікатів, від яких гинуть бджоли.

“Наші українські бджолярі роками дивують світ якісним і смачним медом, який давно став візитівкою країни. Щоправда, останні 20 років тема бджільництва фактично не звучала у Верховній Раді. За цей час накопичилося чимало питань, і чим швидше у ВР їх розглянуть, тим швидше вдасться їх реалізувати. Цим самим ми нарешті досягнемо довгоочікуваного балансу між аграріями та пасічниками”, — повідомив він.

Геодезист відділу розвитку, земельної політики та майнових відносин МХП Андрій Юрченко розповів, що між аграріями та бджолярами повинна бути налагоджена комунікація.

“Перші шляхи починаються на межі діалогу. Там, де буде діалог аграрія з пасічниками — там буде відповідь і партнерство. Настільки буде й все легко, і продуктивним, у нас вже є приклади. Якщо бджола є, то я вже спокійний, що буде гарний врожай соняшника”, — додав фахівець МХП.

Також Юрченко розповів про важливість збереження популяції бджіл, оскільки єдиний ефективний інструмент уникнення ризиків отруєння комах — це вивезення бджолосімей за межі полів, де відбувається протруювання.

Увагу аудиторії отримала і тема ключових законодавчих змін у галузі бджільництва щодо маркування пестицидів та агрохімікатів, з якою виступила Яна Казміна, керівник аграрного комітету асоціації UBTA.

Усі учасники наголосили на важливості подібних заходів та всебічного обговорення даної теми на усіх рівнях.