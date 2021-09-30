Унікальний захід в Україні: за круглим столом обговорили стан та перспективи розвитку бджільництва

ukru
19:38 • 79995 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 104416 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164030 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146716 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148085 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159393 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176943 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150002 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159182 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176017 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126394 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92763 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120547 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138429 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97593 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164030 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154817 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252471 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248766 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54908 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64879 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63103 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99051 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109886 перегляди
Актуальне
Унікальний захід в Україні: за круглим столом обговорили стан та перспективи розвитку бджільництва

Унікальний захід в Україні: за круглим столом обговорили стан та перспективи розвитку бджільництва

Київ • УНН

 • 68114 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. 28 вересня у Києві пройшла конференція “Стан та перспективи розвитку бджільництва в Україні. Нові виклики 2021- 2022 р.р.”, у якій взяли участь представники влади, профільних асоціацій бізнесу і бджільництва, передає УНН.

За даними аналітиків UBTA, ринок ЄС є найбільшим у світі за масштабом торгівлі продуктами бджільництва. Лише меду торік імпортували туди на понад 1 млрд дол. І українське бджільництво на 80% залежить від цього ринку: обсяги нашого “медового” експорту до ЄС торік у 9 разів перевищили встановлені квоти на пільгове постачання такої продукції.

“І це — привід для перегляду. Завдання для нашого уряду — домовитися про те, щоб наступного року українські пасічники отримали значне збільшення квот”, — прокоментувала аграрний експерт UBTA Анастасія Данилюк.

Народний депутат Дмитро Соломчук розповів, що сфера бджільництва понад 20 років не обговорювалася у Верховній Раді. За останні декілька років депутати вже встигли напрацювати чимало законопроектів, зокрема, про використання пестицидів та агрохімікатів, від яких гинуть бджоли.

“Наші українські бджолярі роками дивують світ якісним і смачним медом, який давно став візитівкою країни. Щоправда, останні 20 років тема бджільництва фактично не звучала у Верховній Раді. За цей час накопичилося чимало питань, і чим швидше у ВР їх розглянуть, тим швидше вдасться їх реалізувати. Цим самим ми нарешті досягнемо довгоочікуваного балансу між аграріями та пасічниками”, — повідомив він.

Геодезист відділу розвитку, земельної політики та майнових відносин МХП Андрій Юрченко розповів, що між аграріями та бджолярами повинна бути налагоджена комунікація.

“Перші шляхи починаються на межі діалогу. Там, де буде діалог аграрія з пасічниками — там буде відповідь і партнерство. Настільки буде й все легко, і продуктивним, у нас вже є приклади. Якщо бджола є, то я вже спокійний, що буде гарний врожай соняшника”, — додав фахівець МХП.

Також Юрченко розповів про важливість збереження популяції бджіл, оскільки єдиний ефективний інструмент уникнення ризиків отруєння комах — це вивезення бджолосімей за межі полів, де відбувається протруювання.

Увагу аудиторії отримала і тема ключових законодавчих змін у галузі бджільництва щодо маркування пестицидів та агрохімікатів, з якою виступила Яна Казміна, керівник аграрного комітету асоціації UBTA.

Усі учасники наголосили на важливості подібних заходів та всебічного обговорення даної теми на усіх рівнях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами