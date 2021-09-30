Уникальное мероприятие в Украине: за круглым столом обсудили состояние и перспективы развития пчеловодства

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112428 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124634 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109372 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108212 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136736 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121396 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160954 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143227 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179609 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172980 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

2 марта, 16:09 • 30644 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 35256 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 39736 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 69945 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 29094 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 124634 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 136736 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303512 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270351 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 112428 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120835 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160954 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118531 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118127 просмотра
Актуальное
Уникальное мероприятие в Украине: за круглым столом обсудили состояние и перспективы развития пчеловодства

Уникальное мероприятие в Украине: за круглым столом обсудили состояние и перспективы развития пчеловодства

Киев  •  УНН

 • 68108 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. 28 сентября в Киеве прошла конференция "Состояние и перспективы развития пчеловодства в Украине. Новые вызовы 2021- 2022 г.г.", в которой приняли участие представители власти, профильных ассоциаций бизнеса и пчеловодства, передает УНН.

По данным аналитиков UBTA, рынок ЕС является крупнейшим в мире по масштабу торговли продуктами пчеловодства. Только меда в прошлом году импортировали туда более чем на 1 млрд долл. И украинское пчеловодство на 80% зависит от того рынка: объемы нашего "медового" экспорта в ЕС в прошлом году в 9 раз превысили установленные квоты на льготное поставки такой продукции.

"И это - повод для пересмотра. Задача для нашего правительства - договориться о том, чтобы в следующем году украинские пасечники получили значительное увеличение квот", - прокомментировала аграрный эксперт UBTA Анастасия Данилюк.

Народный депутат Дмитрий Соломчук рассказал, что сфера пчеловодства более 20 лет не обсуждалась в Верховной Раде. За последние несколько лет депутаты уже успели наработать много законопроектов, в частности, об использовании пестицидов и агрохимикатов, от которых гибнут пчелы.

"Наши украинские пчеловоды годами удивляют мир качественным и вкусным медом, который давно стал визитной карточкой страны. Правда, последние 20 лет тема пчеловодства фактически не звучала в Верховной Раде. За это время накопилось немало вопросов, и чем быстрее в ВР их рассмотрят, тем быстрее удастся их реализовать. Этим самым мы наконец достигнем долгожданного баланса между аграриями и пчеловодами", - сообщил он.

Геодезист отдела развития, земельной политики и имущественных отношений МХП Андрей Юрченко рассказал, что между аграриями и пчеловодами должна быть налажена коммуникация.

"Первые пути начинаются на грани диалога. Там, где будет диалог агрария с пчеловодами - там будет ответ и партнерстве. Настолько будет и все легко, и продуктивным, у нас уже есть примеры. Если пчела есть, то я уже спокоен, что будет хороший урожай подсолнечника", - добавил специалист МХП.

Также Юрченко рассказал о важности сохранения популяции пчел, поскольку единственный эффективный инструмент избежания рисков отравления насекомых - это вывоз пчелосемей за пределы полей, где происходит протравливание.

Внимание аудитории получила и тема ключевых законодательных изменений в области пчеловодства по маркировке пестицидов и агрохимикатов, с которой выступила Яна Казмин, руководитель аграрного комитета ассоциации UBTA.

Все участники отметили важность подобных мероприятий и всестороннего обсуждения данной темы на всех уровнях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы