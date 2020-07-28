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Ультрас "Динамо" відреагували на "повернення" Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Активні вболівальники “Динамо” пообіцяли новоспеченому наставнику киян Мірчі Луческу важкі умови роботи в столиці. Про це говориться у повідомленні WBC Ультрас Динамо на Facebook-сторінці, передає УНН.

“Сьогоднішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливої співпраці Динамо і Мірчі Луческу.

Мірча, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати ви тут не зможете. Ваше поява в Києві у вівторок 28 липня може означати тільки одне: ви вибрали гроші і вбили клин між командою і вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки „теплий“ прийом, а й складні умови для роботи. Це будуть самі непрості мільйони євро у вашій кар’єрі”, — йдеться в повідомленні.

Ультрас стверджують, що ніколи не забудуть слова Луческу про те, що “Україна і Росія — це одна країна”.

“Київ ніколи не буде для вас таким же привітним як Донецьк. І ми точно не забудемо ваші слова, що Україна і росія — це одна країна. Для нас честь, гідність і історія важливіша за гроші, кубків і медалей. Ми ніколи не відступимо від своїх принципів і переконань.

До виходу команди з відпустки у вас ще є шанс зробити правильний вибір і спокійно відпочивати. Так само є такий шанс і у керівництва “Динамо”, — сказано в заяві

Нагадаємо, вчора в румунських медіа була опублікована стаття про те, що Луческу прийняти рішення відмовитися від поста головного тренера “Динамо”. Однак пізніше, з’явилася інформація про те, що Ігор Суркіс умовив румунського фахівця залишитися.

Фанати столичного клубу спочатку засудили призначення Мірчі Луческу через його минуле в “Шахтарі” і різкі заяви про “біло-синіх”. Були анонсовані акції протесту, а в соціальних мережах ультрас запустили хештег #ДинамоБезСуркісів.

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