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Суркіс про переговори з Луческу: є у "Динамо" тренер

Суркіс про переговори з Луческу: є у "Динамо" тренер

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чим закінчилася його сьогоднішня зустріч з румунським тренером Мірчею Луческу, передає УНН з посиланням на "Циганик Live".

"Все нормально. Є у "Динамо" тренер", - сказав Суркіс у відповідь на питання журналіста.

Раніше про відставку Луческу стало відомо з публікації в румунській Gazeta Sporturilor.

Повідомлялося, що недавно призначений на посаду головного тренера столичного ФК румунський фахівець прийняв рішення покинути пост. І свою відставку він аргументував протестами проти нього з боку фанатів "Динамо".

Нагадаємо, що Луческу 12 років працював в "Шахтарі", і безліч разів критично висловлювався на адресу власників столичного ФК братів Суркісів, суддів і легендарного тренера Валерія Лобановського.

Про те, що Луческу підписав контракт з "Динамо" стало відомо 23 липня. Після цього безліч футбольних експертів, уболівальників, коментаторів і спортивних журналістів "вибухнули" критикою рішення Суркісів. А ультрас "Динамо" заявили про наміри протестувати.

Українські Національні Новини

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