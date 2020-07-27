Суркис о переговорах с Луческу: есть у "Динамо" тренер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, чем закончилась его сегодняшняя встреча с румынским тренером Мирчей Луческу, передает УНН со ссылкой на "Циганик Live".
"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", - сказал Суркис в ответ на вопрос журналиста.
Ранее об уходе Луческу стало известно из публикации в румынской Gazeta Sporturilor.
Сообщалось, что недавно назначенный на должность главного тренера столичного ФК румынский специалист принял решение покинуть пост. И свой уход он аргументировал протестами против него со стороны фанатов "Динамо".
Напомним, что Луческу 12 лет работал в "Шахтере", и множество раз критически высказывался в адрес собственников столичного ФК братьев Суркисов, судей и легендарного тренера Валерия Лобановского.
О том, что Луческу подписал контракт с "Динамо" стало известно 23 июля. После этого множество футбольных экспертов, болельщиков, комментаторов и спортивных журналистов "взорвались" критикой решения Суркисов. А ультрас "Динамо" заявили о намерениях протестовать.