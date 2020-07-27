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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100080 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108654 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113509 просмотра

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4 марта, 13:46 • 144488 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114412 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137685 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103395 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

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Суркис о переговорах с Луческу: есть у "Динамо" тренер

Суркис о переговорах с Луческу: есть у "Динамо" тренер

Киев  •  УНН

 • 37119 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, чем закончилась его сегодняшняя встреча с румынским тренером Мирчей Луческу, передает УНН со ссылкой на "Циганик Live". 

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", - сказал Суркис в ответ на вопрос журналиста.

Ранее об уходе Луческу стало известно из публикации в румынской Gazeta Sporturilor.

Сообщалось, что недавно назначенный на должность главного тренера столичного ФК румынский специалист принял решение покинуть пост. И свой уход он аргументировал протестами против него со стороны фанатов "Динамо".

Напомним, что Луческу 12 лет работал в "Шахтере", и множество раз критически высказывался в адрес собственников столичного ФК братьев Суркисов, судей и легендарного тренера Валерия Лобановского.

О том, что Луческу подписал контракт с "Динамо" стало известно 23 июля. После этого множество футбольных экспертов, болельщиков, комментаторов и спортивных журналистов "взорвались" критикой решения Суркисов. А ультрас "Динамо" заявили о намерениях протестовать.

Украинские Национальные Новости

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