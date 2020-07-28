Ультрас "Динамо" отреагировали на "возвращение" Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Активные болельщики “Динамо” пообещали новоиспеченному наставнику киевлян Мирче Луческу тяжелые условия работы в столице. Об этом речь в сообщении WBC Ультрас Динамо на Facebook-странице, передает УНН.
“Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества Динамо и Мирчи Луческу.
Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только „теплый“ прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере”, — говорится в сообщениі.
Ультрас утверждают, что никогда не забудут слова Луческу о том, что “Украина и Россия — это одна страна”.
“Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и россия — это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.
До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства “Динамо”, — сказано в заявлении
Напомним, вчера в румынских медиа была опубликована статья о том, что Луческу принять решение отказаться от поста главного тренера “Динамо”. Однако позже, появилась информация о том, что Игорь Суркис уговорил румынского специалиста остаться.
Фанаты столичного клуба изначально осудили назначение Мирчи Луческу из-за его прошлого в “Шахтере” и резкие заявления о “бело-синих”. Были анонсированы акции протеста, а в социальных сетях ультрас запустили хештег #ДинамоБезСуркісів.