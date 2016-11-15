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“Укрзалізниця” збільшила перевезення зернових вантажів на 12,6 %

“Укрзалізниця” збільшила перевезення зернових вантажів на 12,6 %

Київ • УНН

 • 9164 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом січня — жовтня 2016 року залізничним транспортом перевезено 27,6 млн тонн зернових вантажів, що на 12,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними відомства, протягом січня — жовтня 2016 року перевезено 27,6 млн тонн зернових вантажів, що в порівняння з аналогічним періодом минулого на 3,1 млн тонн вантажів більше.

За даними відомства, у січні — жовтні 2016 року в середньому за добу було навантажено зерном і продуктами його переробки 1404 зерновози, що більше 2015 року на 141 вагон. Безпосередньо зерном навантажено 370,1 тис. зерновозів (24,2 млн тонн), що на 29,1 тис. вагонів (2 млн тонн) більше ніж торік.

Збільшити обсяги перевезення зернових вантажів “Укрзалізниці” дозволило, зокрема, покращення експлуатаційних показників. Так, загальний обіг зерновозів за 10 місяців 2016 року зменшено на 0,8 доби — до 9,6 доби проти 10,4 доби в 2015 році.

У відомстві зазначили, що для задоволення потреб відправників у перевезеннях зерна у поточному році “Укрзалізниця” відремонтувала понад 4,3 тис. зерновозів. У жовтні 2016 року робочий парк зерновозів збільшився на 535 до минулорічного показника і становив 13476 одиниць.

Нагадаємо, залізничним транспортом України протягом січня-квітня 2016 року було збільшено перевезення вантажів на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2015 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

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