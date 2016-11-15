"Укрзализныця" увеличила перевозки зерновых грузов на 12,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение января-октября 2016 г. железнодорожным транспортом перевезли 27,6 млн тонн зерновых грузов, что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
По данным ведомства, в январе-октябре 2016 г. перевезли 27,6 млн тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1 млн тонн грузов больше.
По данным ведомства, в январе-октябре 2016 года в среднем за сутки было нагружено зерном и продуктами его переработки 1 404 зерновоза, что больше по сравнению с 2015 годом на 141 вагон. Непосредственно зерном загрузили 370,1 тыс. зерновозов (24,2 млн тонн), что на 29,1 тыс. вагонов (2 млн тонн) больше, чем в прошлом году.
Увеличить объемы перевозки зерновых грузов "Укрзализныце" позволило, в частности, улучшение эксплуатационных показателей. Так, общий оборот зерновозов за 10 месяцев 2016 г. уменьшился на 0,8 суток - до 9,6 суток против 10,4 суток в 2015 году.
В ведомстве отметили, что для удовлетворения потребностей отправителей в перевозках зерна в текущем году "Укрзализныця" отремонтировала более 4,3 тыс. зерновозов. В октябре 2016 г. рабочий парк зерновозов увеличился на 535 по сравнению с прошлогодним показателем и составил 13 476 единиц.
Напомним, железнодорожным транспортом Украины в январе-апреле 2016 г. увеличили перевозки грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.