“Укрзалізниця” проведе тестування автоматизованої системи розподілу вантажних вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У середині грудня 2016 року ПАТ “Укрзалізниця” проведе тестові випробування автоматизованої системи розподілу вантажних вагонів. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Перший рухомий склад, що буде розподілятися автоматично, — цементовози та криті вагони. Це приблизно 10% від парку, що управляється філією „Центр транспортної логістики“. У разі позитивного результату наступними стануть зерновози”, — сказано в повідомленні.
В умовах наявності дефіциту деяких видів вантажних вагонів, менеджмент ПАТ “Укрзалізниці” прийняв рішення про запровадження АС “Управління пересилкою порожніх вагонів” (АС “УППВ”). Ця система дозволить зробити розподіл порожніх вагонів між клієнтами справедливим та збільшить ефективність використання парку вантажних вагонів.
На думку розробників, розподіл вагонів буде здійснюватися із застосуванням наступних економічних критеріїв: мінімальна відстань порожнього пробігу від вивантаження до наступного навантаження; мінімальний термін забезпечення перевезення вантажу порожнім вагоном; витрати на забезпечення порожнім вагоном потенційного перевезення вантажу; максимальний дохід, який буде отриманий від перевезення вантажу та інших.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” планує придбати у 2017 році 6 тис. вантажних вагонів.