"Укрзализныця" проведет тестирование автоматизированной системы распределения грузовых вагонов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В середине декабря 2016 г. ПАО "Укрзализныця" проведет тестовые испытания автоматизированной системы распределения грузовых вагонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
"Первый подвижной состав, который будет распределяться автоматически, - цементовозы и крытые вагоны. Это примерно 10% парка, которые управляются филиалом "Центр транспортной логистики". В случае положительного результата следующими станут зерновозы", - сказано в сообщении.
В условиях наличия дефицита некоторых видов грузовых вагонов, менеджмент ПАО "Укрзализныци" принял решение о введении АС "Управление пересылкой пустых вагонов" (АС "УППВ"). Эта система позволит сделать распределение пустых вагонов между клиентами справедливым и увеличит эффективность использования парка грузовых вагонов.
По мнению разработчиков, распределение вагонов будет осуществляться с применением следующих экономических критериев: минимальное расстояние пустого пробега от выгрузки до следующей загрузки; минимальный срок обеспечения перевозки груза пустым вагоном; расходы на обеспечение пустым вагоном потенциальной перевозки груза; максимальный доход, который будет получен от перевозки груза и др.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов.